Napoleonské slavnosti - Zámek Loučeň

Zámecký park na Loučeni se na prodloužený víkend 21. - 23.9 2018 promění ve vojenské ležení francouzských, ruských a rakouských vojsk před jedním z nejdůležitějších vojenských střetnutí v moderní evropské historii - bitvou u Lipska.

Bitva u Lipska, přezdívaná též Bitvou národů, je jedním z historických milníků, který výrazně ovlivnil dění v Evropě. S touto bitvou totiž skončí pověst Napoleona Bonaparte jako téměř neporazitelného vojevůdce. Krátce po prohrané bitvě ustupuje zpět do Francie a nakrátko odchází do exilu, aby posléze utrpěl definitivní porážku u Waterloo a strávil zbytek života ve vyhnanství.

Slavnosti na zámku Loučeň připomínají rok 1813, kdy se celá Evropa, vyčerpaná téměř dvaceti lety válek, spojila proti Francii a jejímu císaři. Napoleon neuspěl v Rusku a to dodalo odvahu již poraženým státům. Na loučeńském zámku se u místního knížete generála Maxmiliána Josefa Thurn Taxise schází rakouský císař František, jeho bratr Ferninand Toskánský, ruský carevič Konstantin, kníže Karel I. Filip Schwarzenberg a další významní vojevůdci spojenců. V okolí zámku leží ruská, pruská a rakouská armáda a generalita piluje taktiku pro rozhodující bitvu, která určí směřování Evropy a celého světa na několik dalších desetiletí.

Program

Pátek:

Večer: Stavba vojenského ležení

Banket na zámku pořádaný Maxmiliánem Thurn Taxisem

Večerní prohlídky s jednáním nad bitevními plány

Sobota:

Celodenní program v ležení a amfiteátru - výcvik vojsk, módní přehlídka, šerm

15:00 komentovaná rekonstrukce bitvy národů u Lipska

16:30 komentovaná přehlídka zúčastněných vojsk

17:00 vystoupení Napoleonových bubeníků

17:45 boj s puškou

19:00 polní bohoslužba za polního maršála knížete Fürstenberga, bývalého majitele loučeňského panství, padlého v roce 1799, který jako jeden z mála vojenských vůdců porazil Napoleona

20.00 večerní bitva

20.30 koncert na nádvoří

Neděle:

Komentované vystoupení vojenských jednotek

11:00 bitva na nádvoří zámku

Doprovodný program v amfiteátru

Módní přehlídka

Nedělní program končí ve 14:30.

Pro romantické duše a ty, kdo si chtějí atmosféru užít naplno, nabízíme možnost stanování v bezprostřední blízkosti ležení vojsk. Pokud přeci jen upřednostňujete větší pohodlí, jsou vám k dispozici útulné pokoje zámeckého hotelu Maxmilián.

Scénář slavností vychází ze skutečných událostí

Na Loučeni rozbíjí své ležení nadšenci ze skupiny historického vojenství z Čech, Moravy, Rakouska, Ruska a Francie spojeni pod značkou Napoleonika. Očekáváme na 100 vojáků všech tří armád, chybět nebude dělostřelectvo, jízda, ale také polní kuchyně, lazaret a markytánky.

Celá akce začne v pátek postavením ležení a začátkem výcviku jednotlivých vojsk v amfiteátru. Po celý víkend bude pro návštěvníky volně přístupné ležení jednotlivých vojsk. Malí návštěvníci se budou moci vžít do role malých rekrutů, právě odvedených na celých 12 let do armády.

Vyvrcholením akce bude ukázka samotné bitvy s efektním útokem jezdectva či dělostřeleckou přípravou, a to po oba dva dny. V sobotu od 15.00 a v neděli od 11:00 hod.

Na páteční večer připravil kníže Maxmilián Thurn Taxis banket na zámku. Největší válečnícií své doby budou pilovat strategii pro nadcházející Bitvu národů u Lipska. Nad bitevními plány budou rokovat velkokníže a carevič Konstantin Pavlovič Romanov, kníže polní maršál Karel I. Filip ze Schwarzenbergu, kníže generál Maxmilián Josef Thurn Taxis, dále pozdější slavný vojevůdce českého původu Josef Václav hrabě Radecký z Radče a bývalý Napoleonův rival maršál Jean-Victor-Marie Moreau, nyní ve službách ruské armády. Po celý večer budou na zámku probíhat večerní prohlídky a vy se můžete stát účastníky jednoho z historicky nejdůležitějších jednání v dějinách Evropy.

V sobotu platí vzláštní vstupné zámeckých slavnosti, zvýšené cca o 60 Kč na osobu, po ostatní dny běžné vstupné viz ceník https://www.zamekloucen.cz/cenik-oteviraci-doba-zamek



Po celé slavnosti prohlídky zámku viz https://www.zamekloucen.cz/tip-kam-na-vylet-s-detmi