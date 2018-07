Jak šel čas třídou Václava Klementa

Jedna z nejrušnějších a patrně i nejvytíženějších ulic města bývala kdysi jen úzkou silnicí lemovanou alejí. Ještě na počátku 20. století končila souvislá zástavba této ulice zhruba na úrovni dnešního Výstaviště a dál už se nacházelo jen několik málo osamocených staveb. V dalších desetiletích budov v ulici přibývalo, později byly mnohé z nich přestavěny a jiné naopak zase zbourány. Proměny ulice v části od jejího začátku u kruhového objezdu až po bývalou rolnickou školu, představují na výstavě snímky zahrnující období od 90. let 19. století až do 90. let 20. století.