Březnické rody ve službách Habsburků – výstava na zámku Březnice

Mimořádná krátkodobá expozice zaměřená na historii rodů Lokšanů z Lokšan a Jeníšků z Újezda, za jejichž působení na březnickém panství dochází k nebývalému rozkvětu městečka i zámku a vznikají významné památky jako zámecká kaple Neposkvrněného početí Panny Marie nebo městský kostel sv. Ignáce z Loyoly a sv. Františka Xaverského. U příležitosti výročí 470 let od příchodu Lokšanů na zámek v Březnici, 395 let od příchodu a 290 let od vymření Jeníšků z Újezda si budou moci návštěvníci prohlédnout kopie písemností vážících se k zámecké historii, která se psala v letech 1548–1728 za Lokšanů z Lokšan a Jeníšků z Újezda.

Při vybraných příležitostech se budou moci návštěvníci také zaposlouchat do zvuku zámeckých varhan, které letos slaví 222 let od svého vzniku.

zdarma, výklad možný s průvodcem v rámci prohlídky zámecké kaple (30 Kč a 20 Kč)