Poděbradské swingování

Pořadatelé pokračují v budování tradice významné mezinárodní swingové soutěžní přehlídky, která by během posledního červencového víkendu přivedla do Poděbrad české i zahraniční interprety swingu, mistry oboru a současně také mladé swingové orchestry do 25 let, které hojně hrají po celé Evropě. A za kvalitními interprety samozřejmě také přichází i swingově naladěné publikum.

Smyslem této přehlídky je důstojně prezentovat jak mladé instrumentalisty, tak i swingové vokalisty a postupně tak rozšiřovat jejich umělecký rozhled právě formou soutěžní přehlídky. Možnost vystoupit před zaplněným hledištěm a navíc před zraky špičkových profesionálů je zážitek, který podpoří chvályhodnou hudební aktivitu, ale také individuální osobní růst.

Swing je skutečně nesmrtelný a možná i proto diváci i interpreti mají swing tak rádi. A na poděbradské lázeňské kolonádě se mu skvěle daří, jak potvrdily první ročníky.

Během posledního červencového víkendu se na podiu v centru lázeňského parku vystoupí od pátečního večera do nedělního odpoledne více než desítka dixilandů a bigbandů. Všechno se odehraje na veřejném prostranství, takže přístupné široké veřejnosti, včetně lázeňských hostů, pro které jsou venkovní koncerty oblíbeným zpestřením jejich léčebných pobytů.