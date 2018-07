Historický jarmark - Bělá pod Bezdězem

Letos se přesuneme do roku 1634 a Bělou pod Bezdězem proměníme na jeden den na Paříž. Městem procházejí mušketýři, kardinál Richelieu, když budete mít štěstí, potkáte krále Ludvíka XII. či královnu Annu. A snad zahlédnete velký Cyranův nos.

Hrát bude hudební skupina Quercus, šermují Mordýři, Fratres in armis a Kolínská společnost po právu. Najdete tu tři řemeslné dílny: písaře, kováře a bednáře. Pro menší děti přijede dobový kolotoč a střelnice. Ukázky rytířských her a výzbroje pro vás zajistila šermířská skupina Fratres in armis.