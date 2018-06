Zlatý káry meets up Classic drive

Nově otevřené outletové centrum si ve spolupráci s Engine Prague a Classic Drive přichystalo na poslední červnový víkend program pro milovníky historických vozů. Již tuto sobotu bude přímo na parkovišti centra možné nahlédnout pod kapotu 50 až 70 aut.

„Akce veterání“ proběhne 30.6. od 11 do 15 hodin a vstup je zcela zdarma. Kromě krásných aut se můžete těšit také na hudbu a občerstvení. V rámci události budou mít hosté k dispozici také výbornou kávu od nově otevřené kavárny Coffee Fellows, a to ve speciální akci 1+1 káva zdarma. Kavárna oficiálně otevírá již dnes, 28.6. Ti, co spíše ocení módu mohou navštívit outletové centrum a užít si styl a bezkonkurenční ceny, jelikož 22.6. začaly letní slevy, které trvají až do konce srpna. Jistě je potěší zajímavé a nové značky, které Prague The Style Outlets nabízí. Mezi nimi je například nedávno otevřený obchod české návrhářky Jitky Klett nebo The Hat CZ, který prodává klobouky značek Borsalino, Stetson, Mayser nebo Bailey.