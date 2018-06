Sochařské portréty Ladislava Janoucha

Jeden z nejstarších úkolů sochařství byl portrét, v naší kultuře má mnoha tisíciletou tradici. Většinou byl nejprůkaznějším testem sochařských schopností, a příznakem umělcova mistrovství.

Teprve teoretici umění ve dvacátém a našem jednadvacátém století tuto dovednost zavrhli a sochařský portrét nekompromisně odkázali do historie oboru, nebo na okraj uměleckého snažení do výtvarného řemesla. Přesto ale lidé podobizny u sochařů stále objednávají a dobrý sochařský portrét přežívá, teorii navzdory. Co přežívá, vzkvétá. Jsou vypisovány soutěže, objednávají soukromí investoři. Podobizna je zase živý obor, ve kterém se tříbí kvalita.

Ladislav Janouch k portrétování přistupuje po staru, pečlivě prostuduje fyziognomii modelu a v přesných proporčních vztazích ji přenese na sochu, jeho podobizny jsou si s modelem podobné. Tím se nespokojí, přidá trochu stylizace, aby se tam vepsal i charakter a osobitost portrétovaného. Nezapírá, že se poučil u nejlepších českých mistrů devatenáctého a počátku dvacátého století.