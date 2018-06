Banjo Jamboree - Čáslav

Program letošního ročníku Banjo Jamboree je definitivně hotový. Jako vždy jsme se snažili pozvat to nejlepší, co je u nás z bluegrassové muziky ke slyšení. Stejně tak nám šlo o to, aby byly zastoupeny všemožné odnože bluegrassu a také, aby festival ozdobil někdo z pravlasti bluegrassu, z USA. Letos se nám – také díky neutuchající podpoře sponzorů a mecenášů – podařilo získat hosta nadmíru vzácného, legendárního mandolinistu Mika Comptona.

Pátek 15. června 2018

Flastr

18:05

Flashback

18:45

BG Cwrkot

19:30

Jumper Cables

20:15

Poutníci

21:00

HeartBeats (SK)

21:50

GM Band

22:35

Professional Deformation

23:20



Sobota 16. června 2018

COP – koncert ke 40. výročí kapely a křest CD

10:05

přestávka

11:35

M. Compton – beseda

12:00

Nudličky

12:45

Detto

13:30

Funny Grass

14:15

Milkeaters

15:00

Benefit

15:45

Blue Gate

16:30

Black Jack

17:15

přestávka+focení banjistů

18:00

Vacuum Ball

18:25

New Aliquot

19:10

Mike Compton

19:55

Handl

21:10

Lusatian Grass

21:55

Sem-Tam

22:40

Sunny Side

23:25

Informace o akci zobrazíte také kliknutím na obrázek.