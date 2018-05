Jóga v netradičním prostředí. Jóga jako stav mysli – před obrazem

Přijďte se naladit a načerpat novou energii mezi obrazy a objekty ze stálé expozice GASK Stavy mysli / Za obrazem – obměny a intervence a pomalu vstřebávat atmosféru uměleckých děl odrážejících stavy přátelství a samoty. Střídání pomalého a dynamického jako střídání pocitů těchto protichůdných stavů. Uzavření se do sebe v pocitu samoty, ale i expresivní otevření se přátelům. To vše v plynutí ásan, jež vedou k meditaci, ale i k dynamice. Předklony a záklony, klid i síla. Do výstavy svým pohybem přidáme nový netušený rozměr reagující na prostor a umění kolem nás.

Lektor: Martin Komár

Místo setkání: na pokladně GASK / Cena: 100 Kč / S sebou: podložka, deka / Začátek programu: 10.00 hod. / Kapacita omezena: max. 15 osob / Délka programu 90 min. / rezervace na bartosova@gask.cz nebo 702 045 215