České pohádkové léto na zámku Loučeň

Těžko se najde v českých zemích někdo, kdo by neznal Večerníčka nebo Rumcajse. Obě tyto animované postavičky jsou dílem výtvarníka Radka Pilaře. Na Zámku Loučeń ve spolupráci s Českou televizí a dědici Radka Pilaře připravili tematický letní program věnovaný Radku Pilařovi „ČESKÉ POHÁDKOVÉ LÉTO", a to po celý srpen od 1.8. do 1.9. vždy v úterý, středu, čtvrtek a sobotu.

Průvodcem celé této akce bude Večerníček, který bude v zámeckém parku po celý den přítomen jako maskot a bude návštěvníky provádět celodenním programem.

Tato akce se bude konat v loučeňském zámeckém parku, který je proslulý svými labyrinty, a to od 1. srpna do 1. září 2018 vždy v úterý, středu, čtvrtek a sobotu. V těchto dnech bude probíhat komponovaný program na různých místech zámeckého parku.

Celou akci připravuje Zámek Loučeň ve spolupráci s Českou televizí a dědici Radka Pilaře, autora animované podoby loupežníka Rumcajse, Večerníčka a dalších pohádkových postaviček.

Večerníček v průběhu celodenního programu představí další animované hrdiny z dílny Radka Pilaře, kromě postav z rumcajsovských příběhů se návštěvníci setkají například s čarodějnicí Bukukururunou, Bobem a Bobkem, Křemílkem a Vochomůrkou nebo skřítkem Hajáskem.

Děti čeká:

> LOUPEŽNICKÁ ŠKOLA – střelba, lezení, sbírání žaludů, práce s uzly, lasem, bubnování apod. Součástí ležení bude lesní krčma, kovárna

> DĚTSKÉ PROHLÍDKY ZÁMKU S PANÍ KNĚŽNOU – naše kněžna Marie provede děti zámkem a připomene ostatní paní kněžny z pohádek

> SKLEPENÍ ČARODĚJNICE BUKUKURURUNY - vaření lektvarů, kouzla a čáry, čtení pohádek

> HAJÁSKOVA POLŠTÁŘKOVÁ DÍLNIČKA – děti si na polštářky namalují svoje motivy nebo dozdobí některý z předem připravených polštářků: knoflíky, nášivky, korálky a pod.