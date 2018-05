Desperados High Jump 2018

Termín letošního ročníku otevřeného mistrovství České republiky v Cliffdivingu je stanoven na 3. a 4. srpna 2018. Do zatopeného lomu v obci Hřiměždice u Příbrami se opět sjede evropská i světová špička extrémního skákání do vody. Program nabídne skoky do vody z výšky až třiceti metrů, koncerty, vystoupení djs i doprovodný program plný adrenalinu. Vstupenky na celovíkendovou akci u vody jsou v prodeji v síti Ticketstream.