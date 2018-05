Miniměstečko - Park Pod Hradbami Nymburk

Po dvou letech opět vyroste v Parku Pod Hradbami Miniměstečko. Tato dvoudenní akce pro děti přibližně od 4 do 12 let je skvělou příležitostí vyzkoušet si realitu oběhu peněz a práce. Děti, které se stanou občany Miniměstečka, budou mít příležitost vydělat si dětské peníze na místním specifickém trhu práce řízeném Úřadem práce. Za dobře odvedené dílo dostanou zaplaceno, ke slovu se ale přihlásí například i Finanční úřad s požadavkem platby daní. S vydělanými penězi budou moci děti naložit dle svého uvážení - využít možnosti výhodného úročení v místní bance, koupit si občerstvení či nějakou drobnost v místním miniobchůdku. Utrácet bude možné i na atrakcích jako lanové centrum apod.

Páteční večer Miniměstečka zpříjemní večerní koncert křesťanské kapely Mozaika Worship.

Letošní novinkou bude speciální „dětský“ koutek pro rodiče, kam děti rozhodně nesmějí.

Přijďte si užít legraci i se něco nového naučit. Přijďte si hrát, tvořit, pracovat a hlavně se nenudit. Akci pořádá 34. přední hlídka Royal Rangers v Nymburce ve spolupráci s dalšími čtyřmi hlídkami (z Prahy, Vlašimi a Milovic). Každá hlídka vystaví svou miniměstečkovou čtvrť a zaměří se na nabídku jiné práce a roztodivných atrakcí.

Akce je pořádána za podpory města Nymburka.

v pátek 25. května od 14 do 18 hodin, koncert od 20 do 22 hodin a v sobotu 26. května od 14 do 18 v Parku Pod Hradbami