Muzeum Nové Strašecí ve spolupráci se Strahovskou knihovnou Královské kanonie premonstrátů na Strahově a s Římskokatolickou farností Nové Strašecí vás srdečně zve na výstavu s názvem Bible kniha knih, která bude zahájena slavnostní vernisáží ve středu 9. května 2018 v 17.00 hodin a potrvá do 24. června 2018.



Výstava vám představí jednu z neznámějších knih světa - bibli, přiblíží historii jejího vzniku a ukáže vám její různé podoby od prvotních svitků až po současná vydání. Seznámíte se se stěžejními biblickými postavami a jejich příběhy.



Budeme se vás snažit zasvětit i do tajemství výrobních postupů středověkých iluminovaných rukopisů a míst, kde vznikaly.



Velkým lákadlem budou zajisté exponáty zapůjčené Strahovskou knihovnou, mezi nimiž se bude vyjímat kopie Strahovského evangeliáře - vzácného rukopisu původem z francouzského kláštera v Tours, který je datovaný do raného středověku k roku 860. Obsahuje 4 zlacené figurální iluminace evangelistů. Desky a vazba rukopisu jsou patrně českého původu až z roku 1500.



I Muzeum Nové Strašecí se může pochlubit krásným rukopisem Pražské bible z roku 1488, který bude u této příležitosti výjimečně představen veřejnosti.



Součástí výstavy budou i doprovodné programy určené nejen pro děti. Každý z návštěvníků se bude moci v našem improvizovaném skriptoriu zapojit do přepisu Evangelia sv. Matouše, které bude po ukončení projektu svázáno a vystaveno v místním kostele Narození Panny Marie.