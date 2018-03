Oblíbený slovenský festival Pohoda připravuje letošní, v pořadí již 22. ročník. Návštěvníci se mohou 5. – 7. července na trenčínském letišti těšit na jména jako The Chemical Brothers, Jamie Cullum, Sophie, Jessie Ware, Kronos Quartet, St. Vincent, Ziggy Marley, Glass Animals, SOJA, Danny Brown, Rodriguez, Aurora, Little Dragon, Blossoms, Fink, Calexico, El Gusto, Knower, La Femme, Charlie Winston, Scouting for Girls, Helena Hauff a mnoho dalších.