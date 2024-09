Martin Chodúr – Hlas Vianoc

Koncert v doprovodu klavíru, smyčcového kvarteta a příčné flétny Hlas Vianoc přináší posluchačům různorodé písně, jejichž hlavním pojítkem je téma Vánoc a velký hlas Martina Chodúra.

V rámci svátečního repertoáru zazní české i světově známé písně pocházející z repertoárů nejslavnějších interpretů 20. století (K. Gott, W. Matuška, K. Duchoň a další).

Posluchači se mohou těšit na slavné popové vánoční hity (např. Malé tiché štěstí, Bílé Vánoce, Hallelujah, Ave Maria aj.) a nebude chybět ani černošský gospel (např. Down By The River Side). Všechny písně jsou typické svou melodičností a důrazem na zpěv, a většina z nich lidem na celém světě evokuje Vánoce.

Připravte se na krásný večer plný emocí a hudby a přijďte si poslechnout vánoční koncert se zpěvákem, který dokáže proměnit každou notu v kouzelnou vlnu emocí.