Hollywood in Trenčín – Noc svetových vianočných melódií se uskuteční 18. prosince od 20:00 v Posádkovém klubu – ODA Trenčín.

Dokážete si vôbec predstaviť Vianoce bez melódií a filmov, ktoré k najobľúbenejším sviatkom v roku skrátka a jednoducho patrí? Vydajte sa s slávnym Bohemian Symphony Orchestra Prague na kúzelnú cestu svetom strieborného plátna, prostredníctvom tých najpodmanivejších skladieb, ktoré preslávil Hollywood.

Medzinárodne uznávaný symfonický orchester pod vedením šéfdirigenta Martina Šandu vás spolu so sólistkou Leticiou Krotkou pozývajú na hudobný zážitok, ktorý prinesie tú pravú atmosféru Vianoc.

V programe koncertu, s ktorým Bohemian Symphony Orchestra Prague žne úspechy aj za hranicami, zaznie napríklad titulná pieseň animovaného snímku Ľadové kráľovstvo Let It Go. Chýbať nebude tiež globálny hit All I Want for Christmas Is You, ktorý je dielom päťnásobnej držiteľky Grammy Mariah Carey, alebo dojemná skladba Hallelujah, ktorú preslávil zosnulý Leonard Cohen ale najmä deti ju poznajú aj z kultového animáku Shrek.

Medzi ďalšími skladbami, ktoré ožijú v symfonickej podobe, sa môžete tešiť na Love Is All Around, z ktorej sa vďaka nestarnúcej komédii Láska nebeská stal pravý a nefalšovaný vianočný hit alebo aj Last Christmas od Georgea Michaela či All By Myself z Denníka Bridget Jonesovej. A čo by to bolo za Vianoce bez najobľúbenejšej českej rozprávky? Perličkou pre slovenské publikum bude zaručene skladba Tri oriešky pre Popolušku.