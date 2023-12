H. Ch. Andersen: STARÁ SVÍTILNA

STARÁ SVÍTILNA

Příběh o stáří, zániku, vzpomínání, tajných přáních a nejisté budoucnosti zasazený do rámů objektové animace a výtvarného divadla.

Andersenův text představuje poutavý svět imaginace a humoru. Relikty tento mysteriózní příběh přetváří do podoby scénické miniatury.

Zvou do poeckého světa rozličných tónů loutkového divadla, stínohry, projekce, komiksu a živé hudby.

Připravili: Jan Machovec, Kryštof Pokorný, Adam Pospíšil, Vojtěch Vávra

Produkce: Relikty hmyzu

Premiéra: 10. 4. 2022, Klub Letka, Praha



30 minut | věk 5+

Trailer: https://youtu.be/xlDa0lAPCRs?si=wjLeQjsL2-aeMo59