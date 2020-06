Živé vysílání z motokár - Hot Wheels

Živé vysílání z nejdelší motokárové dráhy na Slovensku! To bude jiná jízda. A vy jí můžete být tentokrát součástí.



V úterý 16. 6. od 18:00 vysíláme Hot Wheels ze Slovak Karting centra. Těšit se můžete jako vždy na soutěže a výzvy o ceny a Hot Wheels tým. A kdo budete chtít, tak můžete dorazit a zajezdit si v motokárách a být tak součástí vysílání! :)



Adresa: SLOVAKIA RING, 800 Orechová Potôň 930 02, Slovenská republika



Slovak Karting Center je nejmodernější a nejdelší motokárová dráha na Slovensku s licencí CIK-FIA. Je otevřena pro veřejnost od března 2020. K dispozici jsou jak nejsilnější motokáry s 13 koňmi, tak motokáry pro děti od 7 let a dvojmotokáry.



Těšíme se na vás online i offline! To bude jízda!