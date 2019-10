Perturbator, The Algorithm v Bratislavě

Perturbator zastává jedno z nejznámějších a nejosvědčenějších jmen ve svém oboru, který v posledních deseti letech zpopularizoval temný retro-futuristický zvuk inspirovaný sci-fi/horor filmy 80. let jako Terminator, Halloween, The Ghost in the Shell a dalších.

Rémi Gallego, oceňovaný francouzský digitální radikál, kytarista a lídr The Algorithm, v listopadu vydal čtvrtou desku „Compiler Optimization Techniques“. Na ní opět vizionářsky propojuje moderní metal (riffy a rytmy živého bubeníka) s elektronickými subžánrovými zvěřinci jako synthwave, breakcore nebo 8bit.