Whitesnake (uk) / In Castle 2019 / Slovensko

Hudební akce v Seredi IN CASTLE pokračují i v roce 2019! Legendární rock'n'rollová kapela WHITESNAKE zavítá na Slovensko 5. července 2019.

Skupina založená zpěvákem skupiny Deep Purple David Coverdale v těchto dnech na své stránce zveřejňuje první data koncertů příští "Flesh & Blood" turné. Mezi světovými zastávkami se tentokrát nachází také Slovensko. Zveme vás na strhující koncert WHITESNAKE plný nových skladeb z třináctého studiového alba nazvaného "Flesh & Blood", který vyjde začátkem roku 2019, a také ověřených hitů jako například Here I Go Again, Is This Love či Still Of The Night. "Velice se těšíme, že zahrajeme na IN CASTLE v Seredi na Slovensku v roce 2019. Spolu s vámi, našimi fanoušky, si připomeneme letošní 40 výročí kapely Whitesnake, více než 4 dekády plazů zábavy. Děkujeme všem fanouškům, za zážitky a setkání. Za ty roky jsou vás miliony a my jsme poctěni ... zveme vás na náš koncert, "odkazuje fanouškům zpěvák David Coverdale.

WHITESNAKE zahraje ve složení David Coverdale - zpěv, Reb Beach - kytary, Joel Hoekstra - kytary, Michael Devin - baskytara, Tommy Aldridge - bicí, Michele Luppi - klávesy.

Projekt IN CASTLE přináší během letních měsíců open-air koncerty známých zahraničních i slovenská hudebníků do nádherného prostředí Zámeckého parku a amfiteátru v Seredi.