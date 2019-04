Brass Against v Bratislavě

Brass Against poprvé vyráží na evropské turné a díky Rock for People Concerts se s nimi v červnu setkají fandové v Česku a na Slovensku. Pro Brass Against a jejich mix jazzu, rocku a hiphopu je zásadní především strhující energie a muzikalita, s jakou se ujali cover verzí úderných songů Rage Against Machine, Living Colour, Public Enemy, A Tribe Called Quest, Kendricka Lamara, Fugees, Audioslave, Tool, ale i Janes Addiction, Led Zeppelin nebo Black Sabbath. Za necelé dva roky existence si tahle parta naštvaných excelentních dechařů vybudovala celosvětové renomé a počítadla na YouTube jim hlásí statisíce a milióny zhlednutí.

Brass Against vystoupí 16. června v bratislavském Majestic Music Clubu, 24. června v Pražské MeetFactory a 25. června v Brně na Flédě.