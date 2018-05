Hudební příměstský tábor A HRAJ!

Příměstské tábory se zaměřením na hudbu pro děti ve věku od 6 do 15 let. Tábor je veden zkušenými a profesionálními hudebníky Adamem Hejnou a Martinem Linhartem. Je pro začínající i pokročilé hudebníky, kteří chtějí o prázdninách zažít spoustu hudební zábavy.

Tábor se uskuteční ve dvou termínech vždy od pondělí do pátku v prostorách ZŠ, Praha 5 - každý den v 08:00 - 08:30 příchod účastníků, poté se koná zábavný hudební program s přestávkami na oběd, svačiny - každý den v 16:00 - 16:30 vyzvednutí dětí (na táboře se nepřespává) - během tábora mají děti bohatý hudební program, ve kterém zažijí nová dobrodružství a dozví se spoustu zajímavých informací Co si děti vyzkouší : - jaké to je být opravdovým členem kapely se vším všudy - hrát na spoustu hudebních nástrojů - hudební koncerty - nahrávání ve studiu - natočení videoklipu - vytvořit vlastní písničku - zahrát svou oblíbenou písničku s kapelou To ale není vše! - kromě hraní s kapelou budou děti na táboře hrát hudební hry - zúčastní se hudební soutěže o ceny - dozví se něco o historii hudby - naučí se psát noty

Pro děti je zajištěn teplý oběd a dvě svačiny, samozřejmostí je celodenní pitný režim! Cena za jeden turnus činí 4.799kč V ceně je : - celodenní hudební program - pojištění dítěte - oběd + 2x svačina - celodenní pitný režim - lektoři - pronájem prostor - pronájem hudebních nástrojů Co s sebou? - potvrzení o bezinfekčnosti (přinést vyplněné v pondělí při nástupu) - hudební nástroj/e - v případě, že hudební nástroj nevlastníte, nebo je doprava nástroje příliš komplikovaná, kontaktujte nás, my Vám rádi po domluvě nástroj zapůjčíme nebo obstaráme :-) - léky - přezuvky - psací potřeby, sešit a notový sešit - dobrou náladu ;)