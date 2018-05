Program na květen - Lucerna Music Bar Praha

Nenechte si ujít Program Lucerny Music Bar na měsíc květen.

Čeká na vás:

Čt 03. 05. 20:00 IMT Smile / SK - VYPRODÁNO

Pá 04. 05. 21:00 80’s & 90’s video party DJ Jirka Neumann

So 05. 05. 21:00 80’s & 90’s video party DJ Jirka Neumann

St 09. 05. 19:00 The Grandmothers of Invention / US

Pá 11. 05. 21:00 80’s & 90’s video party DJ Jirka Neumann

So 12. 05. 21:00 80’s & 90’s video party DJ Jirka Neumann

Čt 17. 05. 20:00 Baumaxa & Mucha

Pá 18. 05. 21:00 80’s & 90’s video party DJ Jirka Neumann

So 19. 05. 21:00 80’s & 90’s video party DJ Jirka Neumann

Út 22. 05. 19:00 Original Vintage Orchestra

Čt 24. 05. 19:00 Phil Rudd & His Band / AUS, support: Doctor Victor, Blue Rocket

Pá 25. 05. 21:00 80’s & 90’s video party DJ Jirka Neumann

So 26. 05. 21:00 80’s & 90’s video party DJ Jirka Neumann

Út 29. 05. 20:00 Freak Power / UK

St 30. 05. 20:00 Freak Power / UK

Čt 31. 05. 15:00 Eliminace na Pol'and'Rock

Připravujeme:

01. 06. Broilers / DE

03. 06. Mr. Muzikál Horor 2018

04. 06. Baroness / US

06. 06. Djabe feat. Steve Hackett & Gulli Briem

07. 06. Mňága a Žďorp

12. 06. Sbohem a řetěz

19. 06. Israel Vibration / JAM

02. 07. Fleet Foxes / US

10. 07. The Internet / US

13. 07. Public Image Ltd / UK

22. 07. The Dead Daisies

05. 08. Chelsea Wolfe / US

08. 08. Sly & Robbie / JAM

12. 08. Goo Goo Dolls / US

21. 08. Death From Above / CAN

30. 08. Die Krupps / DE + Front Line Assembly / CAN

04. 09. Flogging Molly / US

25. 09. De Phazz / DE

05. 10. Poletíme?

17. 10. MF Robots / UK

06. 11. Levellers / UK

07. 11. Kraak & Smaak / NL

11. 11. Progres 2 – 50

14. 11. The Breeders / US

20. 11. Black Stone Cherry / US

26. 11. Ray Wilson – Genesis / UK

18. – 20. 12. Xindl X

23. 12. Vypsaná fiXa



Těšíme se na vás!