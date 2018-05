Mezinárodní den koláže

Muzeum hl. m. Prahy se zapojilo do prvního ročníku Mezinárodního dne koláže, který se koná 12. května 2018. V hlavní budově muzea Na Poříčí 52 se setkají skupiny vizuálních umělců s vášní pro ruční tvorbu koláží. Ti zde představí svou tvorbu v rámci výstavy od 12. května do 19. května 2018 a zároveň pro návštěvníky připravují bohatý doprovodný program.

Výstava představí vybrané autory a průřez kolážovou tvorbu autorů ze skupiny Hand Pleasure a Jitky Kopejtkové. 12. května budou v přednáškovém sále muzea probíhat workshopy a přednášky pod vedením kolážistky Jitky Kopejtkové a Jakuba Viliše. Od 9:00 od 18:00 hodin si mohou návštěvníci vyzkoušet vlastní tvorbu koláže od recyklované přílohy Hospodářských novin, magazín Proč ne? až po tvorbu na luxusní knižní papír značky Munken.

Vytvořená díla budou označena památečním razítkem akce. V průběhu celé akce budou mít návštěvníci možnost se osobně seznámit a promluvit si s iniciátory akce a také si prolistovat především zahraniční publikace věnované koláži. K dispozici zde budou i prodejní stánky s různými produkty od oblečení po sešity a bloky s motivem koláže. Celodenní program je otevřený pro širokou veřejnost a vstup na akci je v rámci vstupného do muzea.

První ročník mezinárodního dne koláže iniciuje americký magazín Kolaj. K začátku nové umělecké tradice připravuje speciální vydání, v němž se objeví příspěvky od mnoha současných převážně amerických a zahraničních autorů koláží. Tato akce si zároveň klade za cíl propojovat jednotlivé umělce, skupiny i zájemce a motivovat je v další tvorbě. Proto nepřekvapí že kromě amerických měst jako New York, New Haven, Vermont, Portland, Minneapolis se do akce zapojila i evropská města jako Madrid, La Rochelle, Brusel, Paříž Budapešť, nebo třeba kanadský Montreal, meixcká Tijuana, brazilské Sao Paulo, a izraelská Herzliya. Magazín Kolaj je hlavním partnerem dne, který sdružuje jednotlivé instituce a zájemce o koláže, momentálně i prostřednictvím hashtagu #WorldCollageDay.