Divadlo DPM - Boh je DJ

Jednoduše jim budeme vykládat, jak to celý vzniklo, jak jsme vznikli my dva.

„Tak třikrát do měsíce pozveme do ateliéru skupinu lidí. Můžou si to tu prohlídnout a pobýt s námi. Ukázat jim tu intimitu tak, jak to žádné umění nedokáže.“

The making of our life

Nehybnost a oddalování nevyhnutelného si naplno uvědomujeme. Můžeme o tom vykládat miliónům lidí přes live stream, ale přestat obelhávat sebe sama nedokážeme.

On a ona – záměrně nepojmenovaní – existují už pouze virtuálně. Představují kybergeneraci. Generaci, která ztratila cit.

Projekt divadla DPM „Boh je DJ“ vznikla jako generační výpověď na základě textu německého dramatika Falka Richtera, který byl radikálně upraven a doplněn o herecké improvizace.