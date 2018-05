"Let me be..." z produkce Limpid Works je rituální taneční performance tanečnice Beliz Demircioglu, vytvořena Berrak Yedek a nasvícena Janem Komárkem.

... nikdy se nevzdává naděje, vždycky připravena začít znovu, připravená přijmout to, co se vynoří z jejích hlubin...

... rituál, ve kterém oživuje tajnou poezii svého života...