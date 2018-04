Příměstský tábor Brazilského jiu jitsu s výukou angličtiny

Náš tým si pro všechny pražské děti, které by jinak musely trávit prázdniny doma, připravil týdenní blok plný akce, vzrušení, zábavy a vzdělávání. Tábor je určen pro dívky i chlapce v rozmezí od 7 do 15 let; děti budou dle věku rozděleny do týmů. Cena pro rok 2018 činí 4 500 Kč.

Cena zahrnuje:

každý den 2 tréninky Brazilské jiu jitsu (BJJ), přizpůsobeny všem úrovním. Tábor je koncipován nejen pro naše dětské členy, ale i pro děti, které se s BJJ zatím jen seznamují.

každý den 2 lekce anglického jazyka v úrovni A1-B2, děti budou na začátku tábora otestovány krátkým písemným testem a pohovorem.

řada her a scénářů na zajišťujících bezpečnost dětí na ulici, v parku i ve škole.

přednášky na téma zdravý životní styl a poskytování první pomoci.

teplý oběd, 2 svačiny a pití v průběhu celého dne

přítomnost certifikovaného zdravotníka

Jako všechny naše kurzy, i příměstský tábor povedou zkušení instruktoři a lektoři, kteří mají dlouholeté zkušenosti s vedením dětí a jsou certifikovaní k výuce anglického jazyka pod organizací AKCENT IH Prague a Cambridge Assessment English a v BJJ dosáhli na modrý pásek.

Platba je možná převodem na č. ú. 2301091400/2010 var. symbol 201808.

Kapacita tábora je značně omezena, doporučujeme proto včasnou rezervaci.