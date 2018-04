Jeden spolu domeček šnek a šnekna nemívá

Představení v rámci akce Dny Prahy 5, VSTUP ZDARMA, rezervace nutná! Scénické čtení z české barokní literatury.

Přijďte se zaposlouchat do barokní literatury… Klíží se vám víčka už jen při té představě? Tak bděte – i v baroku se lidé chtěli bavit, třeba u morbidních a krví nasáklých příběhů o pekelných bytostech, zkazkách o povětrnosti žen a ochablosti mužů nebo u pijáckých historek pijanských pijáků – dozvíte se, co slyší odkvétající ženy ve zvuku kostelních zvonů, a že i obcování s ďáblem může mít jistou estetickou úroveň. Posaďte se do naší krčmy a vyslechněte vyprávění a bezbolestně pronikněte do barokní literatury – což zní intelektuálně, ale nebojte se – my jsme taky jenom lidi.