Koncert Patient Pacient, Space Club a Hill Valley

Co uslyšíte: PATIENT PACIENT - jsou jediní hudebníci v ČR, kteří se hrdě hlásí k RTCR (return to classic rock) movementu KAPELA HILL VALLEY - další rockově založené uskupení, které je inspirované Blink-182, Green Day, The Offspring atd a SPACE CLUB - partička která nás hodlá překvapit NEVÁHEJTE SE V TENTO VEČER S NÁMI PUSTIT DO PRAVÉHO OLD SCHOOL ROCK:-)