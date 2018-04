Pragovka - Gallery weekend Prague

Po boku dalších 34 galerií se i Pragovka zapojuje do programu Gallery Weekend 2018 - Prague, který se koná 27. 4. - 29. 4. 2018. Na sobotu a neděli pro veřejnost připravujeme autorské komentované prohlídky výstav a výtvarný workshop pro děti.

Výstavy (níže více info k nim):

VŠVU Bratislava: Vezme to ruka

Martin Matoušek: No limits

Petra Brázdilová: Chronika stavební kultury jedné malé obce

Doprovodný program:

sobota 28. 4. 17:00 kurátorská prohlídka výstavy No limits / Martin Matoušek / The White Room

neděle 29. 4. 14:00 výtvarný workshop pro děti s Martinem Vlčkem

neděle 29. 4. 17:00 komentovaná prohlídka výstavy Chronika stavební kultury jedné malé obce / Petra Brázdilová / Pragovka Gallery Entry

Otevírací doba:

pátek - 12 - 19

sobota - 10 - 19

neděle - 10 - 19

Vezme to ruka /// Pragovka Gallery Rear 3.4. - 17.5.2018

Výstava Vezme to ruka absolventů a studentů Ateliéru malby (2008 ~ 2018) je hledáním společného ideálu ve vytváření obrazu jako paradoxu. Neurčitost pramenící z nehmotné povahy malby je konfrontována s rituály každodenních pracovních úkonů a skrze techniky rozvrhování. Dominantní črtou jednotlivých autorských přístupů na výstavě je materializace jako „uchopování“ myšlenkových procesů a multisubjektivního jazyka smyslově provokativních situací zahrnujících kresbu, malbu, objekty, instalace a performance.

Vystavující: Marek Burcl, Dominik Hlinka, Simona Gottierová, Juraj Kadlečík, Peter Jánošík, Kristína Kandriková, Mária Kováčik, Matúš Novosad, Adam Šakový, Jana Viteková....

Petra Brázdilová: Chronika stavební kultury jedné malé obce / Pragovka Gallery 24. 4. - 17. 5.

Cyklus obrazů Petry Brázdilové čerpá z dědictví normalizační architektury v její rodné obci Bystřička na Valašsku. Autorka si coby místní kronikář/interpret klade za úkol poměrně ambiciózní a vlastně vědomě nereálný cíl, zmapovat a obrazově zachytit všechny stavby nacházející se na území obce, zejména místní evergreeny - Hasiči, Sokol, Obecní Úřad, místní putiky, obchody atd. Jak autorka sama dodává: "Dobová estetika těchto nijak přitažlivých staveb oslovuje svou nejednoznačností: svébytností a zároveň ignorantstvím vůči okolí, stylovou nesourodostí a současně vynucenou uniformitou." Petra Brázdilová pojímá celý projekt jako malířský úkol, jež svou sugestivní a rafinovanou hrou s formou, námětem a vlastní hravou sebereflexí překračuje i projektovo-badatelské pozadí celé práce. Nakonec tak spíše dospívá k mnohovrstevnaté výpovědi a umělecké formě, která to, co bylo původně místně specifické posouvá do podoby, která v některých rysech hraničí až s určitou znakovostí, čirou fantazií nebo sdíleně prožívanými symboly. Promyšlená míra nadsázky, oscilování mezi komičností a tragičností a pohrávání si s vlastní identitou, jsou prostředky umělecké hry, které uvozují další témata, jako jsou například vztah centra k periferii, korigovaného záměru a nepředvídatelné nahodilosti, osobního a sdíleného, afektovaného a upřímného, úspěšného a neúspěšného.

Martin Matoušek: No limits / The White Room 3. 4. -17. 5. 2018

Hladké malby Martina Matouška vtahují diváka do děje pozvolna, za to však bez hranic a limitů. V totálně abstraktní šíři ukazují odmaterializovanou přírodu v její základní formě, kdy se divák stává svědkem procesů vznikání a zanikání geologických forem krystalické průzračnosti. Málokdo po Gerhardu Richterovi nebo Marku Rothkovi dokáže vnímat a rozvíjet jejich odkaz tak, aby nespadl do pasti nápodoby, ale vytvářel s nimi dialog. Čistá malba – zdánlivě bez detailů – kde se v radostných až Turnerovských fériích odehrává brutální ponor do nevědomí vnitřních krajin – mentálních světů, v nichž i jazyk oněmí a přestane fungovat, ukazuje cestu k odosobněné rovině pocitů. Třpytivá barevnost vyniká na mahagonových deskách ve zmíněné hladkosti a vše plyne v čisté estetice nového romantismu. Monumentální obrazy Martina Matouška v sobě nesou melancholii a řád, kdy obojí nezápasí, ale vyniká a existuje v harmonii.

To je jedna z výchozích etap jeho díla z předešlého roku. Posléze přichází Matoušek s novou formou. V obrazové ploše začne uplatňovat fragmenty starých tapetových vzorů jako brutální vrstvení, kterého jsme svědky v nivelizaci dnešních hodnot. V kompozici pak otevírá útržek krajiny rozpačitým ohlédnutím – opět jako fragment. Ostatně starší dílo autora podivuhodně reprezentuje industriální kategorii našeho světa jako obraz civilizace zániku. Staré ustupuje novému a zjevuje svou monstróznost z mlhy nevědomí.