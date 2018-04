The Breeders v Praze

The Breeders je americká alternativní rocková kapela, kterou v roce 1989 založila Kim Deal z Pixies a Tanya Donnely z Throwing Muses. Kapela vystřídala několik sestav a Kim Deal je v současnosti jedinou stálou členkou. Nejúspěšnější album kapely je deska z roku 1993 Last Splash se známým singlem "Cannonball". Letos v březnu po 10 letech vydali nové album s názvem All Nerv, které živě představí na nadcházejícím turné, se kterým 14.listopadu zamíří také do pražského Lucerna Music Baru. Vstupenky budou v předprodeji za 490 Kč + poplatky od pátku 27. dubna 10:00 na pokladně Lucerna Music Baru (bez poplatků), webu Lucerna Music Baru, GoOut.cz, Ticketpro, Ticketportal. Na místě v den koncertu 590 Kč.