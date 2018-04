Scooter - Forum Karlín Praha

Scooter své pětadvacetiny oslaví v plné síle na podzim velkým koncertem v Praze 25 let je ten nejlepší věk! Jubilejní koncert Scooteru, jedné z nejúspešnějších evropských kapel, jaká se kdy na taneční a eletronické scéně objevila proběhne v pražském Fóru Karlín 12. listopadu 2018 a nese název 100% SCOOTER - 25 YEARS WILD & WICKED.

Scooter to rozbalí na plný plyn a během dechberoucí show budou sálem znít všechny zásadní hity, které charizmatický shouter H. P . Baxxter a jeho dva spoluhráči nekompromisně nasází do uší a nohou svých nadšených fandů. Hyper Hyper, Fire, How Much Is the Fish?, Ramp! (The Logical Song), Nessaja, Maria (I Like It Loud) nebo Move Your Ass! budou slavit spolu se všemi, kdo se rádi baví.

Od vydání alba ACE, se kterým se v Čechách objevili před dvěma lety, Scooter nezaháleli.

Loni vyšlo dvojalbum Scooter Forever a před vánoci překvapila originální úpravou scooterovských hitovek na albu 100% Scooter Piano Only jedna z nejzajímavějších

německých klasických klavíristek mladé generace Olga Scheps.

24 hitů v top ten po celé Evropě, 31 miliónu prodaných nosičů a na 90 zlatých a platinových

desek za prodej. Tisíce koncertů po celém světě, desetitisíce fandů, neutuchající energie i

propracovaná show s využitím nejmodernější techniky. V neposlední řadě také humor a

nadhled, schopnost sebeironie. Tím vším baví Scooter celý svět už čtvrstoletí.

Scooter vznikli na základech novovlné a synthpopové kapely Celebrate the Nun, ve které se v roce 1986 v Hannoveru sešli H.P. Baxxter (vlastním jménem Hans Peter Geerdes) a Rick J. Jordan. V roce 1989 se setkávají Hamburku s manažerem Jensem Thelem, se kterým nejdříve vytvoří remixovou skupinu Loop a posléze v roce 1993 vzniká Scooter. Dobře zprodukovaný a po všech stránkách dotažený projekt mixuje prvky happy hardcore a hard trance a staví na propracované pódiové show s řadu světelných a pyrotechnických efektů a samozřejmě na charismatu a projevu frontmana H. P. Baxxtera. Typickým se pro starší nahrávky Scooteru také stalo používání zmutovaného frekvenčně zkresleného hlasu.

Prvním velkým hitem byl track Hyper Hyper, následovali Move Your Ass!, Friends nebo Endless Summer. V roce 1998 vznikl možná největší hit kapely How Much Is the Fish?, který se v Německu vyšplhal na 3. pozici a dosáhle prodeje 250 000 nosičů. V 21. století pak bodují skladby jako Nessaja, Ramp! (The Logical Song), Maria (I Like It Loud) nebo The Question Is What Is the Question? V sestavě kapely se v roce 2006 často střídaný post druhého klávesisty stabilizuje s příchodem Michaela Simona.

Skupina Scooter je považovaná vedle Tangerine Dream, Kraftwerk, Modern Talking, Rammstein, Scorpions a Boney M za nejúspěšnější německou skupinu s 23 hity v první

desítce, což se od roku 1956, kdy se v Německu poprvé objevily žebříčky v pop music,

nikomu nepodařilo. Desetitisíce fanoušků, kteří nadšeně tančí na četných koncertech napříč

(nejen) Evropou, tuto pozici Scooteru pravidelně potvrzují.

Koncert kapely v rámci turné 100% SCOOTER - 25 YEARS WILD & WICKED proběhne ve Fóru Karlín v pátek 12. listopadu od 21 hodin, předprodej vstupenek probíhá v síti Ticketpro.

“Jsem nadšený z toho, že můžeme naše pětadvacetiny oslavit také v Praze s našimi českými fanoušky” říká frontman H.P. Baxxter, a dodává s úsměvem: “Pokaždé když jsme kdekoli v Česku hráli, bylo to prostě Hyper Hyper Wicked!”

