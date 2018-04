Za polibek do Muzea Karla Zemana zdarma

Nezapomeňte se v úterý 1. května zastavit v Muzeu Karla Zemana a políbit se pod rozkvetlou třešní! Za polibek vašemu milému nebo milé dostanete 1+1 zdarma na vstupné do expozice.

Skřítka z Pohádky o Honzíkovi a Mařence, házejícího zamilované kvítí, pro vás připraveného sice nemáme, ale za to všem, kteří se políbí pod naší rozkvetlou třešní, darujeme krásný zážitek v podobě 1+1 vstupenka do Muzea ZDARMA. Akce platí celý den od 10.00 do 19.00 (poslední vstup v 18.00).

Návštěvu můžete spojit s romantickou projížďkou lodí po Čertovce a Vltavě. Vyplouváme v 10:30, 12:30, 14:30 a 16:30. Nalodění v Přístavišti Čertovka přímo u Muzea Karla Zemana a vylodění u Čechova mostu. Projížďku lodí doporučujeme dopředu rezervovat telefonicky na čísle +420 724 341 091 nebo na e-mailu info@muzeumkarlazemana.cz.

Připravte pro své milé romantický a neotřelý den!