Život na trikrát

Stále to samé, ale pokaždé trochu jinak. Tato neobyčejná „hra“ fenomenální dramatičky Yasminy Rezy se stala ve Francii komedií roku. Už první, celkem obyčejná věta, zapůsobí jako rozbuška, a to i na divákovu bránici. A to se přitom ještě nic neděje…

Autor: Yasmina Reza

Hrají: Milan Lasica, Emília Vášáryová, Milan Kňažko, Marta Sládečková

Režie: Martin Porubjak