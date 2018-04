Týden umění: Work in progress – Artpark

Jak vzniká nový Artpark a jeho zbrusu nová expozice?

Co všechno je třeba vymyslet a vyrobit, pokud si chcete vyzkoušet původní animační techniky, co to znamená prekinematografie a proč je Velazquezův papež mezi umělci tak populární? Setkejte se s tvůrci, umělci Richardem Loskotem a Františkem Týmalem a na vlastní oči se podívejte, jak probíhá instalace.

Artpark je jedinečný kreativní prostor a zároveň „učebnice" výtvarného umění ve 3D rozměru, kde se návštěvník setkává s nejčastějšími otázkami pokládanými v galeriích a muzeích a dostává na ně srozumitelné odpovědi.