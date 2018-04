Front Line Assembly + Die Krupps v Praze

S hrdostí oznamujeme dvojkoncert dvou nejlegendárnějších elektro- industriálních kapel, které hrají již po tři desetiletí! Nezmeškejte jedinečnou příležitost obě kapely zhlédnout společně: FRONT LINE ASSEMBLY + DIE KRUPPS, ruku v ruce na pódiích po celé Evropě, plus speciální hosté budou záhy oznámeni. 30. srpna v Lucerna Music Baru!



Jen dvakrát za život se tito giganti i pionýři industriálu sešli – tentokrát se jejich cesty protnou po 22 letech, aby přivezli hluk do koncertních sálů a hal Evropy. Je to podruhé, kdy se obě kapely podělí o jedno pódium a poprvé od doby, kdy jeli společné turné po USA v roce 1996.



Obě kapely se staly po desetiletí vůdčími skupinami industriálního hnutí ve svém vlastním specifickém stylu. Obě kapely vedou charismatické a kongeniální dvojice -Leeb/Fulber ve FRONTLINE ASSEMBLY, Engler/Dörper v DIE KRUPPS.