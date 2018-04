The Dead Daisies v Praze

The Dead Daisies, aktuálně jedni z nejúspěšnějších zástupců rockové scény, se po roce vrátí do České republiky!

Již 22. července 2018 dorazí opět na místo činu - do Lucerna Music baru, kde loni v červnu předvedli stovkám fanoušků unikátní a nezapomenutelnou rock’n’rollovou show. Tentokrát k nám přijedou v rámci turné k novému albu “Burn It Down“, které vyšlo jen před pár dny…

The Dead Daisies The Dead Daisies jako kapela fungují již zhruba čtyři roky. Zatímco sami členové patří mezi nejlepší rockery této planety, společně pak ještě stihli spolupracovat s takovými umělci jako ZZ Top, Aerosmith, Lynyrd Skynyrd, Bad...