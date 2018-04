V sobotu 19. května odstartuje přímo od naší Galerie Butovice sedmý ročník Bike Prague.

Trasa Bike Prague vede přes CHKO Český kras, údolím Berounky nebo na vrchol Cukráku. Závodníci mají na výběr dvě distance. Jednodušší na 35 km a náročnější na 65 km. Cíl závodu se nachází také přímo u Galerie Butovice. Zde se také bude konat bohatý doprovodný program. Mimo jiné také dětský den. Děti se rovněž mohou přihlásit na INTERSPORT dětské závody. Připraveny budou distance podle věku od 350 metrů po 3 kilometry.

Do 16. května je možné se za 600 Kč přihlásit online. Pokud se přihlásíte alespoň ve dvou, jedno startovné vás vyjde jen na 500 Kč. Registrace jsou otevřeny také přímo v prodejně Intersport v naší Galerii Butovice a to v pátek 18. 5. od 12:00 nebo v den závodu do 11:00.

Cena na místě je 700 Kč.

Bike Prague nabízí rovněž různé varianty, jak si závod ještě více zpestřit. Jednou z nich je kategorie Tandem. Potřebujete složit tým muž – žena v libovolném vzájemném vztahu. Vítězí dvojice s nejnižším součtem časů. Druhou možností je Slow Motion. Účelem je dát dohromady co nejpočetnější tým. Vítězí totiž tentokrát družstvo s nejvyšším součtem časů.