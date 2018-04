Rybářské závody u rybníčku Aloisov - Praha

V sobotu 19. května pořádáme ve spolupráci s územním svazem Českého rybářského svazu a místní organizací ČRS Prahy 9 Dětské rybářské závody. Závody pro děti do l5 let budou u rybníčku Aloisov v parku na Černém Mostě od 7.30 do 12 hodin. Do rybníčku bude nasazeno 5 q kaprů. Pro rybářskou veřejnost bude nádrž uzavřena od 14. do 19. května včetně. Podmínky závodu se účastníci dozví na místě od pořadatelů. Potřebné vybavení bude k zapůjčení na místě u instruktorů. Po skončení vlastního závodu mohou děti s platnou povolenkou dál lovit dle ryb. řádu.

Důležité upozornění: do vlastní soutěže se započítává každá ryba chycená v jednom kole, ryby nedosahující zák. délky a hájené ryby budou vráceny vodě.