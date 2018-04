Veggie Náplavku pro vás připravujeme už po šesté. Hlavním důvodem byla na začátku i teď ohleduplnost ke zvířatům, a to, že k ní chceme inspirovat i vás. Postupem let se Veggie Náplavka vyvinula do největší české, a podle loňských zpráv i evropské open air veganské akce. A to nás samozřejmě velmi těší Každý rok pro vás na 1. máje (a naposledy i na Čarodějnice v podobě dvoudenní akce) a v září organizujeme na nádherné pražské Náplavce největší veganské trhy. Účastní se jich na 80 prodejců a restaurací, které nabízí úžasnou inspiraci z toho nejlepšího, co rostlinná strava nabízí. Event doplňujeme programem s inspirativními hosty, praktickými foodshows, hudbou, a dětským programem Vegan Fighter Young.

A také sportem, ke kterému chceme inspirovat, protože jsme sami profesionálními a amatérskými sportovci a sportovkyněmi. Sport je pro nás praktickým příkladem toho, že rostlinná strava funguje výborně nejen pro běžný život, ale i pro náročné sportovní výkony.

A pokud jsme na veganské stravě dokázali vyhrávat v ringu a oktagonu my – budete se na ní citit skvěle i vy.

Přijďte se inspirovat, moc rádi vás přivítáme 1.5.2018 od 10 do 19 na Veggie Náplavce na Rašínově nábřeží (hlavní Náplavka).