Strhující a stále současný příběh o tom, co se stane, když se ze dvou zamilovaných stanou loutky.

Ona dcera obyčejného hudebníka, on syn kancléře. Ona je přislíbena tajemníkovi, on nejvlivnější ženě knížectví. Ale on stojí o ni a ona o něj. A tím hatí plány všech kolem. Láska dvou náctiletých Luisy a Ferdinanda proti světu intrik a cynického pragmatismu těch, kdo tahají za nitky.

Příběh německého klasika Friedricha Schillera o tom, co se stane, když se ze dvou zamilovaných stanou loutky. V rukou mocných. V rukou lásky. O hledání nebe na zemi. O tom, že když vzplane loutka, může shořet celé divadlo.

Pokus tehdy pětadvacetiletého autora napsat „divadelní trhák“ se víc než vydařil. Úklady a láska (1784) dodnes platí za vrcholné dílo německé klasiky a provokují ke stále novým zpracováním. Přímo pro Švandovo divadlo je nově přeložil Martin Sládeček. V režii Martina Františáka a v podání souboru Švandova divadla ožijí za použití klasických loutek a živé hudby.