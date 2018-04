Poslední důvod, proč se nezabít

Divadelní adaptace pozoruhodného blogu posledniduvod.cz

Jsou v hajzlu. Všichni tři. Agáta, Marťas a Daniel neumírají na rakovinu, ani je nečeká dvacet járů v lapáku. Maj co jíst, maj co pít, maj co hulit i s kým spát, ale ten pocit prázdnoty a sraček je někdy tak intenzivní, že si člověk není jistej, jestli to dá. Bizarní kabaret o tom, že život škodí vám i lidem ve vašem okolí.

Režie: F. X. Kalba