Pavel Žalman Lohonka

Hudební sezona 2017 bude pro mnohé fanoušky Pavla Žalmana Lohonky, který svým hlasem a texty těší publikum již téměř půl století, opět něčím nová a neoposlouchaná. Žalman působí na hudební scéně od roku 1968, nejprve ve skupině Minnesengři, později v roce 1982 založil vlastní kapelu Žalman & Spol, která v různých sestavách koncertuje nepřetržitě až do současnosti. Poslední obměna sestavy proběhla v lednu 2012, kdy vedle Petra Novotného, stojícího po Žalmanově boku již celých 22 let, přinesl nový vítr a nové aranže písní příchod kytaristy Pavla Maliny a především zpěvačky Michaely Hálkové, která se Žalmanem již zpívala v půli devadesátých let.