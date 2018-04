Nadějní zpěváci rozzáří svůj talent na Fidlovačce

Pražský pěvecký festival je 2. ročník unikátní pěvecké přehlídky, do kterého bylo vybráno třicet zpěváků ve věku 6-19 let. I když název napovídá, že by se mohlo jednat jen o akci pro pražské děti, není tomu tak, početné zastoupení má i Ústecký, Středočeský a Plzeňský kraj.

Na slavnostní koncert, který proběhne v pátek 4. května 2018 od 10 do 16 hodin v Komorní Fidlovačce, přijdou účastníky podpořit známé české tváře jako například herec Miroslav Hrabě, operní pěvkyně Barbora Rajnišová, muzikálový zpěvák Peter Strenáčik, hudebník Felix Slováček ml., pedagožka Eva Kleinová st., zpěvačka Anna Slováčková, Michaela Sejnová anebo herec a zpěvák David Gránský a další. Holky i kluci se již na své živé vystoupení před diváky pilně připravují, absolvovali dva hudebně-vzdělávací workshopy, kde se naučili správně dýchat, vyslovovat, jevištní interpretaci, cítit rytmus, a také zlepšovali svou pěveckou techniku.

Odměnou jim bude nejen radost ze zpívání a setkání se svým pěveckým vzorem, ale také natočení festivalového CD a další koncertování. Přijďte i vy povzbudit děti a mládež ve zpívání a zavzpomínejte na krásné české písně. Více informací naleznete na facebooku: Pražský pěvecký festival