Spirituální stránka NeuroEnergetické terapie

Tento seminář zkoumá životní zkušenost a jaký má vliv na duchovní cestu. Zajímá nás především to, jak spirituální zkušenost můžeme podporovat terapeutickou prací. NeuroEnergetická terapie zdůrazňuje spirituální povahu léčebného procesu. Stává se nikoli pouze řešením problémů nebo obnovováním rovnováhy, je opravdovou podporou sebeuskutečnění a zvětšení našeho lidského potenciálu.

Uvidíme jak se ztělesnění spirituálních zkušeností odehrává sestupně v jednotlivých krocích z pole vědomí přes nervový systém, vnitřní orgány, pojivové tkáně až ke strukturální fixaci. A naopak, zažité životní vzorce se zrcadlí směrem opačným až nakonec mohou mít spirituální důsledky. Některé (zejména traumatické) zkušenosti se odráží přímo v nervovém systému bez tělesné složky a pole vědomí aktivují z této úrovně.

Ukážeme si tři brány do terapeutického procesu: pole vědomí (jeho jasně definovaná úroveň), vitalita (průběh a distribuce energie, metabolismus, potence, zážeh), struktura a fukce.

NeuroEnergetická terapie bude představena, jako terapeutický meta-model který v sobě zahrnuje kraniosakrální biodynamiku, energetickou medicínu, psychoneuroimunologii a transpersonální psychologii.

Ukážeme si tři Univerzální principy neutrální, pozitivní a negativní, které určují veškeré energetické funkce a vztahy. V terapeutickém přístupu je rozlišíme jako tři brány jimiž lze vstoupit do terapeutického procesu : pole vědomí (jeho dynamika a úrovně projevu), pohyb energie a vitalita (distribuce a spotřeba energie, motivace a potence) strukturální vzorce( jako přirozené organizující struktury a vtělené kompromisy)

Co to znamená spirituální rozměr léčby? Právě to, co slavný švýcarský psychiatr Carl Jung nazval numinozitou – stále přítomný dech, který nelze nikdy dokonale poznat. A také to, co americký psycholog Williams James nazval nevýslovným – nehmatatelná, zřetelná přítomnost. A o čem česko-americký psychiatr Stanislav Grof mluví jako o vyjádření věčné filozofie. Jak vstoupit do této nadčasové moudrosti v procesu léčení? Jak vystoupit z omezeného prostoru vlastních možností a pokorně se přidat k Dechu Života, podporovat ho a sloužit mu?

Tyto otázky jsou tématem čtyřdenního semináře, který zkoumá, jak se stát přístupnější pro samoobnovující sílu. Jak ji být přístupný během ošetření, zatímco se stáváte jeho kanálem. A to, čím zde projdeme, nás doufejme povede blíž a blíž k tomu, co je opravdovou podstatou léčení.

Roger Gilchrist je transpersonální psychoterapeut se širokým spektrem zkušeností v posilování lidského potenciálu. Studoval přímo se Stanislavem Grofem, Jacqueline Small a Williamem L. Mikulasem. Publikoval mnoho článků o transpersonální psychoterapii v odborných časopisech.

V roce 1991 založil Wellness Institute jako školu Polaritní terapie a byl také víceprezidentem Americké asociace Polaritní terapie. V roce 1998 k výuce přidal Výcviky Biodynamické kraniosakrální terapie. Od té doby dovedl k závěru profesionální tréninky v USA, Austrálii a Evropě. Je také autorem knihy Kraniosakrální terapie a energetické tělo (dostupná v češtině). Kraniosakrální biodynamiku studoval přímo u jejího zakladatele, Franklyna Sillse, a asistoval mu při jeho profesionálním tréninku v letech 1998-2002.

Dnes mezinárodně vyučuje energetickou medicínu a pokročilé kurzy Biodynamické kraniosakrální terapie. Do své výuky přidává prvky skutečně holistického přístupu ke zdravotní péči.

Dílna je intenzivní (sobota – úterý 9:30 – 18h). Možnost přespání v místě konání. Tlumočeno.