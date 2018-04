Debata na téma: Čína, křesťané, exodus a česká společnost

Cílem besedy je zasadit do rámce současné české společnosti načrtnuté přítomnými hosty novodobý fenomén hledání nové vlasti a opouštění vlasti staré z náboženských důvodů. Účast na besedě přislíbili pod podmínkou anonymity i ti, kterých se to do značné míry osobně týká.

Diskutovat budou: Jan Fingerland (novinář a komentátor Českého rozhlasu), Zbigniew Czendlik (katolický kněz), Mikuláš Vymětal (evangelický farář), Jan Jandourek (sociolog, publicista a spisovatel), Ivan Štampach (religionista, teolog a vysokoškolský pedagog).

Moderuje sinolog Martin Kříž.