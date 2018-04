Martin Matoušek: No limits / The White Room

24. 4. v 18:00 proběhne další z řady synchronizovaných vernisáží Malba.tečka, v rámci níž bude zahájena v galerii The White Room výstava Martina Matouška s názvem No Limits pod kurátorským vedením Patrika Šimona.

Hladké malby Martina Matouška vtahují diváka do děje pozvolna, za to však bez hranic a limitů. V totálně abstraktní šíři ukazují odmaterializovanou přírodu v její základní formě, kdy se divák stává svědkem procesů vznikání a zanikání geologických forem krystalické průzračnosti. Málokdo po Gerhardu Richterovi nebo Marku Rothkovi dokáže vnímat a rozvíjet jejich odkaz tak, aby nespadl do pasti nápodoby, ale vytvářel s nimi dialog.

Čistá malba – zdánlivě bez detailů – kde se v radostných až Turnerovských fériích odehrává brutální ponor do nevědomí vnitřních krajin – mentálních světů, v nichž i jazyk oněmí a přestane fungovat, ukazuje cestu k odosobněné rovině pocitů. Třpytivá barevnost vyniká na mahagonových deskách ve zmíněné hladkosti a vše plyne v čisté estetice nového romantismu. Monumentální obrazy Martina Matouška v sobě nesou melancholii a řád, kdy obojí nezápasí, ale vyniká a existuje v harmonii.

To je jedna z výchozích etap jeho díla z předešlého roku. Posléze přichází Matoušek s novou formou. V obrazové ploše začne uplatňovat fragmenty starých tapetových vzorů jako brutální vrstvení, kterého jsme svědky v nivelizaci dnešních hodnot. V kompozici pak otevírá útržek krajiny rozpačitým ohlédnutím – opět jako fragment. Ostatně starší dílo autora podivuhodně reprezentuje industriální kategorii našeho světa jako obraz civilizace zániku. Staré ustupuje novému a zjevuje svou monstróznost z mlhy nevědomí.

Kurátor: Patrik Šimon