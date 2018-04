Shadde Yadda quartet

Koncert ke 100. výročí založení republiky. Krátký exkurs do hudebního (a životního) stylu Československa let 20 aneb co (a jak) se zpívalo u nás v dobách, kdy se v Americe zrodil jazz

Každý si přijde na své, neboť -souhrnně řečeno- zazní leccos. Od českých prvorepublikových písní, které se těšily veliké oblibě, přes americké, které tehdejší českou tvorbu ovlivnily až po vzorek původních, které by se za první republiky asi s úspěchem hrály, kdyby ovšem nevznikly přesně o dalších 100let později, kdy je kapela Shadde Yadda vytvořila a natočila v české TV pro úspěšný dobový seriál První republika.

To vše zazní v dobovém provedení, v ošacení s nezbytnými radami i poučeními Gutha Jarkovského "pro všechny případy života lidského" zasazenými do úsměvného dobového scénáře.

Účinkují: