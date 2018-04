Ben Howard v Praze

Do Prahy přijede Ben Howard, britský písničkář a dvojnásobný držitel prestižní Brit Award. Na svém kontě má dvě desky vydané pod prestižním labelem Island Records, debutovou Every Kingdom, která mu vynesla nominaci na Mercury Prize, a zatím poslední I Forget Where We Were. Od loňského roku také hraje s kapelou A Blaze of Feather. Howardova hudba ovlivněná tvorbou Joni Mitchell, Simona & Garfunkela nebo Boba Dylana zazní 9. června 2018 v Divadle Archa.