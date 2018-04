Black Foxxes v Praze

Britská partička Black Foxxes, která má za sebou skvělé debutové album I'm Not Well, se podívá poprvé do České republiky. Na facebooku označují svou hudbu za "depression-pop", ve svých písních ale vzdávají hold i pořádnému kytarovému rocku. S chystanou deskou REIðI přijedou 16. dubna 2018 do Cross Clubu. Support: BLOODY KNEES Vstup zdarma.